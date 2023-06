Brak szkoleń lekarzy z przerywania ciąży. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec: trwają prace

Chmielowiec: w mojej ocenie doszło do naruszenia szeregu praw pacjenta

W sobotę gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. - Zapoznaliśmy się z oświadczeniem placówki medycznej. Tam jest informacja o tym, że wszelkie procedury zostały właściwie dopilnowane. W mojej ocenie tak nie jest. W mojej ocenie doszło do naruszenia szeregu praw człowieka , w tym tych najważniejszych - prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i z należytą starannością - podkreślił.

Chmielowiec: naszym głównym zadaniem jest to, by w przyszłości uniknąć takich sytuacji

Rzecznik praw pacjenta mówił, że "w tej sytuacji jego głównym zadaniem jest to, by w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji, stąd bardzo szczegółowe zalecenia co do tego jak placówka szpitalna powinna wdrożyć program naprawczy".