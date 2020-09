Wiceminister zdrowia: szczepionek przeciwko grypie wystarczy dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić

Myślę, że te transze dostaw szczepionek przeciwko grypie, które mamy zaplanowane, zaspokoją potrzebę Polaków. Jestem przekonany, że dawek wystarczy dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że cieszy go duża chęć szczepienia się Polaków i wyraził nadzieję, że "nie jest to słomiany ogień".

"Cieszę się, że taka jest chęć szczepienia się Polaków"

- W pierwszym tygodniu września do Polski trafiła pierwsza transza, to było 200 tysięcy szczepionek. W tym tygodniu kolejne 200 tysięcy. W ostatnim tygodniu września do Polski trafi 400 tysięcy szczepionek. Na przełomie września i października trafi ponad 500 tysięcy. Kolejne sukcesywnie także w październiku - wyliczał. Zaznaczył, że transze, które obecnie trafiają do Polski, zostały zaplanowane wcześniej.