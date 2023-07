Rządzący nie ujawniają listy handlujących zbożem z Ukrainy. "Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze"

Mamy informacje o niektórych podmiotach, które są w to zamieszane. To są podmioty blisko związane z obecną władzą - mówił w "Faktach po Faktach" lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, odnosząc się do listy firm sprowadzających zboże z Ukrainy. Były minister rolnictwa Artur Balazs ocenił zaś, że "dzisiaj nie ma rzeczy, która by nie była dla rolników problemem". - Do wszystkiego praktycznie trzeba dokładać - dodał.

Artur Balazs, były minister rolnictwa i twórca Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL), oraz lider AgroUnii Michał Kołodziejczak mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 o czwartkowej wizycie przedstawicieli AgroUnii w resorcie rolnictwa. Domagali się oni ujawnienia listy firm zajmujących się handlem zbożem z Ukrainy. Na korytarzu ministerstwa doszło do ostrej wymiany zdań między wiceministrem Januszem Kowalskim a rolnikami.

Kołodziejczak: tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze

Kołodziejczak był pytany w TVN24 o tę listę i swoje deklaracje, że wie, kto sprowadzał zboże. Lider AgroUnii przekonywał, że gdyby to ujawnił, "to byłoby trzęsienie ziemi w Polsce". - Tutaj nie chodzi o firmy. Tutaj chodzi o osoby, które są w to zamieszane - powiedział. - Mamy informacje o niektórych podmiotach, które są w to zamieszane. To byłoby trzęsienie ziemi. Przecież to są podmioty blisko związane z obecną władzą. Zobaczylibyśmy, że tutaj chodzi po prostu tylko i wyłącznie o pieniądze - kontynuował. Dodał, że nie chce tego zdradzić z obawy o swoje bezpieczeństwo.

Kołodziejczak podkreślał, że "są pracownicy administracji skarbowej, którzy jasno mówią, że tę listę dzisiaj ma minister". - Może ją ujawnić, tylko tego nie robi - mówił.

Gość TVN24 przekazał przy tym, że minister oświadczył na spotkaniu, iż "w ciągu dwóch tygodni będzie chciał ujawnić" listę. - Ja nie wierzę. Nie pokażą tego do wyborów - ocenił.

Balazs: dzisiaj nie ma rzeczy, która by nie była dla rolników problemem

Zdaniem Balazsa rządzący nie mają zrozumienia dla "problemów, z którymi dzisiaj się wszyscy zderzamy". - Zderzają się przede wszystkim sami rolnicy, ale też administracja i obecna władza. I tylko wspólna debata, rozmowa o najtrudniejszych problemach i wiedza o sposobie rozwiązania tych problemów może być elementem, który uspokoi trochę te namiętności, które powstały - ocenił.

- Dzisiaj nie ma rzeczy, która by nie była dla rolników problemem - ocenił. Jego zdaniem "sytuacja, w której się znaleźliśmy, powoduje, że w zasadzie żaden produkt, który rolnicy wysyłają na rynek, nie wytrzymuje rachunku ekonomicznego". - Do wszystkiego praktycznie trzeba dokładać - wyjaśniał.

- Jeżeli chodzi o skup w tej chwili, to pszenica w takich najlepszych porywach jest około 1000 złotych za tonę. Wyprodukowanie jej to jest 1100 złotych - mówił dalej. Wskazywał, że "nie jest to tylko związane z tym importem, który do nas dociera z Ukrainy, ale również z sytuacją na całym rynku europejskim".

