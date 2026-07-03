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Brak klimatyzacji w hotelu. O czym pamiętać i jak dostać zwrot kosztów

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Hotel
Brak klimatyzacji w hotelu. Czego możemy oczekiwać?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Obniżenie ceny, zwrot kosztów czy zadośćuczynienie? Jeśli opis pokoju hotelowego odbiega od tego, co zastaniemy w rzeczywistości, warto dowodzić swoich praw. O tym, o czym warto pamiętać w takich sytuacjach, mówiła w TVN24 prawniczka.

Film, w którym znany youtuber Książulo opowiada o braku klimatyzacji w pokoju hotelowym znanej sieci, w ciągu kilku dni obejrzało ponad 3,5 miliona osób. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) odniósł się do sytuacji przypominając w mediach społecznościowych: "Gdy coś jest niezgodne z umową - masz prawo do reklamacji".

Zwrot kosztów czy zadośćuczynienie?

Co robić, kiedy w pokoju hotelowym nie działa klimatyzacja - wbrew opisowi rezerwacji i pokoju? Adwokatka Eliza Kuna w piątkowym wydaniu programu "Wstajesz i wiesz" zasugerowała, że gość hotelu w takiej sytuacji może starać się o odszkodowanie. - Ono może być na dwóch poziomach. Jedna to jest kwestia zwrotu ceny lub obniżenia ceny. A jeśli usługa w ogóle nie została wykonana, bo klient odstąpił, to prawdopodobnie zwrotu całości kwoty rezerwacji - mówiła w studio TVN24.

Dodała, że osoby, które mimo niespełnionych warunków nie mogą zrezygnować z zameldowania, bo np. znajdują się na wakacjach w Egipcie i nie mają jak wrócić wcześniej do kraju, mogą ubiegać się nie tylko o obniżenie lub zwrot całości ceny, "ale też o zadośćuczynienie, czyli rodzaj świadczenia pieniężnego za, nazwijmy to umownie, cierpienia psychiczne, czyli to, że mieliśmy urlop zmarnowany" - zaznaczyła Kuna.

To, czy mogę domagać się zwrotu części lub wszystkich kosztów ocenia osoba, która sprzedawała usługę turystyczną, najczęściej biuro podróży - zwróciła uwagę adwokatka. - Wszystko zależy od stopniowania szkody - podkreśliła, mówiąc o formach zadośćuczynienia.

Ważne, by mieć dowody

UOKiK w niedawnym wpisie przypominał, że ważna jest dokumentacja tego, co jest nie tak w hotelu. "Pamiętaj! Zrób zdjęcia lub nagraj film. Zastrzeżenia zgłoś od razu na miejscu. Wyjaśnij, co jest nie tak, czego oczekujesz" - czytamy we wpisie, który urząd opublikował na Instagramie. Eliza Kuna zauważyła w TVN24, że zdjęcia i nagrania wideo są najlepszymi dowodami na to, że nie otrzymaliśmy tego, za co zapłaciliśmy. - Ale nie lekceważyłabym też źródeł osobowych [świadków - red.], ponieważ sądy są naprawdę przeciążone pracą i czasem najlepiej sędziowie pamiętają to, co się dzieje na sali rozpraw - zastrzegła.

- Przede wszystkim powinniśmy od razu zgłaszać wszystkie problemy i do rezydenta i do obsługi hotelowej, żebyśmy mieli dowody, że próbowaliśmy coś z tym zrobić na miejscu - dodała adwokatka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
wakacjepieniądzeUOKiK
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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