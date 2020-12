"Myślimy o sobie jako o wspólnocie, w której nikt nie jest zapomniany". Życzenia od pary prezydenckiej

W nagraniu zamieszczonym w czwartek na stronie Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda życzył Polakom, aby był to czas odpoczynku – spokojnego, bezpiecznego, wśród najbliższych. - Niech towarzyszy nam wszystkim radość z tego dobra, które otrzymujemy i z tego, którym dzielimy się z innymi – powiedział prezydent.

Prezydent: ufamy, że przyszły rok będzie lepszy od starego

Prezydent życzył, "aby wzajemna okazywana sobie życzliwość pomogła nam pokonać koronawirusa". - Niech to zwycięstwo sprawi, abyśmy jeszcze bardziej niż dotąd doceniali i pielęgnowali to, co nas łączy – powiedział Duda. Prezydent mówił również o tym, aby pamiętać o tych rodakach, którzy potrzebują naszego wsparcia oraz o tych, którzy są dzisiaj bardzo daleko.