"Uświadomiliśmy sobie, jak to, do czego przywykliśmy, jest niestałe". Boże Narodzenie w Kościołach wschodnich

Rodziny świętujące w tym terminie Boże Narodzenie w środowy wieczór zasiadły do kolacji wigilijnej. Postny posiłek zaczynał się od modlitwy i dzielenia prosforą – chlebem liturgicznym używanym w Kościele wschodnim do konsekracji i komunii. Potem wielu prawosławnych udało się do cerkwi na nocne, kilkugodzinne uroczystości religijne. Zależnie od lokalnej tradycji, najczęściej rozpoczynały się one o północy lub dwie godziny później. W tym roku odbywały się z zachowaniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.