Świąteczne życzenia od polityków, między innymi od Kaczyńskiego i Tuska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi apeluje do mieszkańców, żeby nie wylewali tłuszczów po smażeniu do ubikacji lub zlewu. - Nie rozpuszczają się one w wodzie i tworzą w rurach trudne do usunięcia zatory, co może prowadzić do zapchania kanalizacji - informuje rzecznik spółki i przestrzega, że za czyszczenie rur możemy zostać obciążeni kosztami.