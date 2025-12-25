Logo strona główna
Co wiemy o narodzinach Jezusa? "To burzy nasze wyobrażenia"

Estera Prugar-Wójcicka
Estera Prugar-Wójcicka
Historia świątecznych symboli sięga przed naszą erę
Historia świątecznych symboli sięga przed naszą erę
Źródło: Mateusz Wójcicki
Kiedy naprawdę urodził się Jezus? Dlaczego święty Mikołaj obdarował pieniędzmi prostytutkę? Co choinka ma wspólnego z miłością? Odpowiedzi na te pytania mogą zaskakiwać, a nawet - jak mówi teolog Marcin Majewski - burzyć nasze wyobrażenia o Bożym Narodzeniu, ale wcale nie muszą odbierać nam magii Świąt.Artykuł dostępny w subskrypcji

W żadnym fragmencie Nowego Testamentu nie podano dnia, miesiąca ani nawet roku poczęcia i narodzenia Jezusa Chrystusa.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
Ewangelia według świętego Mateusza

Solenizant bez urodzin

Z zapisów historycznych dowiadujemy się, że pierwsi chrześcijanie nie tylko nie przywiązywali wagi do daty narodzin Chrystusa, ale do około IV wieku wręcz potępiali możliwość świętowania jego narodzin. Same urodziny były bowiem obrządkiem pogańskim, związanym z wróżbami, astrologią, a nawet egoistyczną naturą człowieka.

Świadczą o tym teksty ojców Kościoła. W "Homilii o Księdze Kapłańskiej" Orygenesa, wczesnochrześcijańskiego filozofa i pisarza, powstałej między rokiem 245 a 250 w Cezarei Palestyńskiej, czytamy: "Święci nie tylko nie obchodzili swoich urodzin, ale - wypełnieni Duchem Świętym - przeklinali ten dzień".

Podobnego zdania był August Neander, XIX-wieczny teolog, historyk Kościoła, gdy w swojej książce "The History of the Christian Religion and Church During the First Three Centuries" z 1831 pisał: "Pomysł świętowania urodzin był daleki od przekonań chrześcijan tamtego okresu".

- Początkowo faktycznie nie zwracano zbyt wielkiej uwagi na same narodziny Jezusa i pokazują to same Ewangelie, bo dwie z czterech w ogóle tej kwestii nie poruszają. Podobnie jak jeszcze starsze źródła autorstwa Pawła, w których nie nawiązywał teologicznie do tego wydarzenia - mówi doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, biblista i badacz starożytności Marcin Majewski.

Wyjaśnia, że dla pierwszych chrześcijan znacznie ważniejsza od przyjścia na świat była śmierć Chrystusa na krzyżu. - Na tym się skupiano, ale z czasem przyszła również myśl o tym, że aby mogło w ogóle dojść do nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania, to Jezus musiał się najpierw narodzić. Pewne potwierdzenia tekstowe dotyczące Bożego Narodzenia mamy od IV wieku, gdy zaczęto świętować ten dzień - wskazuje.

- Uważam - choć wiem, że jestem w zdecydowanej mniejszości - że święta Bożego Narodzenia są ważniejsze od Wielkanocnych, dlatego że same narodziny były warunkiem niezbędnym do wszystkiego, co później wydarzyło się w związku z życiem i śmiercią Jezusa, ale również dlatego, że w najgłębszej teologii chrześcijańskiej te święta są wcieleniem Boga. Bóg stał się człowiekiem i można powiedzieć, że w ten sposób dokonał przebóstwienia ludzkiej natury, podkreślając rangę i rolę natury człowieka, obdarzając ją łaską, poprzez wejście w nią - wyjaśnia teolog.

Światłość Świata czy Niezwyciężone Słońce?

Pierwsi chrześcijanie nie celebrowali narodzin Jezusa, a kiedy już zaczęli, ustanowiono je na 25 grudnia. Dlaczego?

Tutaj znowu pojawia się ewangelista Mateusz, od którego wiemy, że w chwili narodzenia nowego Mesjasza do Jerozolimy przybyli Mędrcy ze Wschodu, a drogę wskazywała im gwiazda na niebie. Z kolei od Łukasza dowiadujemy się, że:

(...) w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu, dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz.
Ewangelia według świętego Łukasza

- Ewangelie sugerują, że Jezus narodził się w znacznie cieplejszych miesiącach roku niż zima i widać to choćby we wspomnieniu o pastuszkach, którzy nocowali na zewnątrz w towarzystwie swoich stad. Tego nie robi się w Palestynie w miesiącach zimowych, ale w tych cieplejszych - wyjaśnia Marcin Majewski. I wskazuje, że mogło chodzić o pogan.

