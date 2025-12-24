Logo strona główna
Polska

"Strzeżmy tego skarbu". Życzenia od pary prezydenckiej

Para prezydencka złożyła życzenia bożonarodzeniowe
Życzenia pary prezydenckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP
Para prezydencka z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyła życzenia "pokoju i pomyślności" oraz spędzenia ich "w zdrowiu i rodzinnym szczęściu". Karol i Marta Nawroccy podziękowali też za trud tym, którzy w świąteczne dni pełnią służbę.

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocki złożyli w środę rodakom bożonarodzeniowe życzenia.

- Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku. Czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności. Czas, gdy jesteśmy naprawdę razem i najpełniej to przeżywamy - powiedział Nawrocki.

- Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska - uzupełniła pierwsza dama.

"Pamięcią otaczamy tych, którzy w tych świątecznych dniach pełnią służbę"

Prezydent wskazywał, że "Polacy od wieków pielęgnują bogate tradycje bożonarodzeniowe". Wymienił przy tym "świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, przepiękne kolędy i pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje", które "są naszym wspólnym dziedzictwem". - Strzeżmy tego skarbu i przekazujmy go kolejnym pokoleniom - zaapelował.

- Przed nami czas odpoczynku i wytchnienia. Szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy w tych świątecznych dniach pełnią służbę. Dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta. Serdecznie dziękujemy za ten trud - powiedziała z kolei Nawrocka.

- Bóg się rodzi, moc truchleje. Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej ojczyźnie - życzył prezydent.

- Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku - dodała jego małżonka. - Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. W zdrowiu i rodzinnym szczęściu - podkreślił Nawrocki.

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Prezydenta RP

