"Boże Narodzenie to święto dla miliardów ludzi na całym świecie, a zwłaszcza tutaj, w Polsce - narodziny Jezusa, chrześcijańskiego światła świata i źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie. Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy ludzie mogą dziękować Bogu za błogosławieństwa wiary, rodziny i wolności - oraz za więzi, które łączą nas ponad narodami" - napisał w środę Tom Rose na platformie X.
Ambasador dodał, że w imieniu prezydenta USA Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego i misji dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Polsce życzy wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, wdzięczności oraz czasu spędzonego z najbliższymi.
"Wesołych Świąt. Merry Christmas. Niech Bóg błogosławi Amerykę i niech Bóg błogosławi Polskę" - zakończył.
W połowie października 2025 roku Rose został zaprzysiężony przez Departament Stanu USA na ambasadora w Polsce. Trzy tygodnie później, 6 listopada, prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od Rose'a, po czym nowy szef amerykańskiej placówki dyplomatycznej oficjalnie rozpoczął swoją misję.
