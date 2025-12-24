Świąteczny film ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce Źródło: US Embassy Warsaw

"Boże Narodzenie to święto dla miliardów ludzi na całym świecie, a zwłaszcza tutaj, w Polsce - narodziny Jezusa, chrześcijańskiego światła świata i źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie. Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy ludzie mogą dziękować Bogu za błogosławieństwa wiary, rodziny i wolności - oraz za więzi, które łączą nas ponad narodami" - napisał w środę Tom Rose na platformie X.

ZOBACZ TEŻ: Życzenia świąteczne od ambasady USA w Polsce

Ambasador dodał, że w imieniu prezydenta USA Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego i misji dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Polsce życzy wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, wdzięczności oraz czasu spędzonego z najbliższymi.

"Wesołych Świąt. Merry Christmas. Niech Bóg błogosławi Amerykę i niech Bóg błogosławi Polskę" - zakończył.

Christmas is a holy celebration for billions around the world and especially here in Poland— the birth of Jesus, the Christian light of the world, and the source of hope, mercy, and redemption for believers everywhere.

Christmas is a time all people can give thanks to God for the… — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) December 24, 2025 Rozwiń

W połowie października 2025 roku Rose został zaprzysiężony przez Departament Stanu USA na ambasadora w Polsce. Trzy tygodnie później, 6 listopada, prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od Rose'a, po czym nowy szef amerykańskiej placówki dyplomatycznej oficjalnie rozpoczął swoją misję.

