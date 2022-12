Kardynał Nycz: ci z nas, którzy mają rodzinne stoły, muszą pamiętać, że nie wszystkim jest tak dobrze

"Dniem samotności, doskwierającym równie mocno jak Wigilia, jest pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia"

- Jest wiele środowisk, czasem media, które próbują te Święta Bożego Narodzenia zrobić świętami zimowymi albo takimi świętami bez nazwy. Nie wolno nam do tego dopuścić. Wszystko to, o czym powiedziałem - i opłatek i rodzinność - wynika stąd, że Pan Bóg stał się człowiekiem przez to, że posłał na świat swojego Syna Jednorodzonego. Mądrze nazywamy to Tajemnicą Wcielenia. Chodzi o to, że Bóg tak nas umiłował, że dał Swojego Syna, abyśmy mieli wzór idealny, jak być człowiekiem. Takim wzorem jest właśnie Pan Jezus - mówił.