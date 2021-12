Para prezydencka, premier, liderzy opozycji. Politycy składają życzenia na Boże Narodzenie

czytaj dalej

Według grupy Citizen Lab senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był inwigilowany w trakcie kampanii wyborczej w 2019 roku za pomocą Pegasusa. - Ta sprawa jest najpoważniejszym kryzysem po 2015 roku, pokazującym, że Jarosław Kaczyński i PiS przekroczyli absolutnie wszelkie granice i że być może żadne wybory w Polsce już nie będą uczciwe - skomentował wiceszef PO, były szef MON Tomasz Siemoniak. - Doprowadzimy do tego, że winni za to odpowiedzą - dodał. - To jest sprawa kryminalna - powiedział Adam Szłapka, poseł KO, przewodniczący Nowoczesnej. - Mamy do czynienia z władzą, która działa jak zorganizowana grupa przestępcza - ocenił poseł PO Marcin Kierwiński.