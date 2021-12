Jak bezpiecznie spędzić święta w czasie pandemii COVID-19? Odpowiada lekarz

O tym, co zrobić, żeby bezpiecznie spędzić zbliżające się święta Bożego Narodzenia mówił w TVN24 doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Zachęcał do noszenia maseczek. Dodał, że warto zrobić test przed spotkaniem z bliskimi. - Szczególnie w tym czasie pamietajmy o tym, żeby przy świątecznym stole porozmawiać o szczepieniach ochronnych - podkreślał.

- Jesteśmy na dzień przed Wigilią, gdzie zwykle zostawiamy tradycyjnie puste miejsce dla gościa. W tym roku tych pustych miejsc przy naszych stołach będzie dużo więcej, bo z danych GUS wynika, że do końca roku liczba zgonów w Polsce może dojść nawet do pół miliona - powiedział na antenie TVN24 doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

ZOBACZ >> Zakupy w Wigilię. Do której będą otwarte sklepy? - Część z tych zgonów to oczywiście zgony wywołane przez pandemię, zarówno chorych covidowych jak i tych chorych, którzy zaciągnęli dług zdrowotny, którzy nie chorowali na choroby takie jak COVID-19 i zmarli w tym roku ze względu na zaawansowanie swoich chorób, w tym chorób przewlekłych i chorób współistniejących - dodał.

Jankowski podkreślał, że "tarczą są szczepienia ochronne". Dodał, że o ile w poprzednim roku były pokazywane kolejki chętnych do punktów szczepień, "to dziś słyszymy raczej o osobach, które chcą wyłudzić certyfikat covidowy, nie szczepiąc się".

Jak spędzić bezpiecznie święta Bożego Narodzenia

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie został zapytany, co zrobić, żeby spędzić święta Bożego Narodzenia bezpiecznie, powiedział, że "jesteśmy w szczególnie trudnej sytuacji, bo jesteśmy wszyscy szalenie zmęczeni pandemią, chcemy już zapomnieć o tym temacie, chcemy odpocząć w gronie rodzinnym".

- Pamiętajmy o tym, że jeżeli czujemy się jakkolwiek źle, jeżeli mamy gorączkę, katar, kaszel, a nawet lekki ból gardła, to wtedy warto pomysleć o tym, że to mogą być objawy rozwijającego się zakażenia koronawirusem. Wtedy warto wykonać test - mówił Jankowski. Dodał, że to nie musi być test PCR.