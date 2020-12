Prymas Polski: W te święta zachowajmy bezpieczeństwo. Niech nie zabraknie nam w tym odwagi

"Te granice, jak żadne inne, wyrażają naszą wzajemną miłość i odpowiedzialność"

- Mamy dziś prawo do radości, prawo do nadziei, do wiary. Wiem, że w tym roku będzie nam o to trudniej - przyznał. - Sanitarne obostrzenia i ograniczenia zatrzymały nas znów w naszych domach. Trzeba zachować dystans społeczny. Te granice jednak, jak żadne inne, wyrażają naszą wzajemną miłość i odpowiedzialność – powiedział prymas.