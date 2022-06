Święto Bożego Ciała. Ulicami przejdą procesje

czytaj dalej

Uprawnienia do akcji Santandera zniknęły z oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego za 2021 rok. Do tej kwestii odniósł się w "Faktach po Faktach" były minister finansów Andrzej Olechowski. - To jest coś charakterystycznego dla tego całego środowiska, które ustami swojego szefa i głównego guru uważa wszystkich, którzy zarabiają powyżej średniej, za cwaniaków. Natomiast u siebie bardzo niechętnie mówi o swoich własnych zarobkach - ocenił.