Opozycja zapowiada wniosek o odwołanie marszałek Witek i zawiadomienie do prokuratury

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział w środę wieczorem, że opozycja złoży wspólny wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ogłosił też zamiar złożenia zawiadomienia do prokuratury w sprawie marszałek Witek, której zarzuca złamanie prawa przy reasumpcji głosowania nad odroczeniem obrad Sejmu. - Jest niedopuszczalne to, co zrobiła pani marszałek. Straciła jakąkolwiek legitymację do bycia marszałkiem Sejmu – zaznaczył Borys Budka.

W środę po południu posłowie, na wniosek opozycji, przegłosowali odroczenie obrad do września. Tuż po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów.

Gdy posłowie wrócili na salę obrad, Witek poinformowała, że otrzymała wniosek o reasumpcje głosowania ws. odroczenia posiedzenia Sejmu. Podkreśliła, że go przeanalizowała. Ten wniosek - mówiła - powołuje się na to, "że nie była podana data". - Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu - oświadczyła.

Ustawa lex anty-TVN przeszła przez Sejm TVN24

Wniosek o odwołanie marszałek Witek i zawiadomienie do prokuratury

- To nie jest "widzimisię" pani marszałek, tylko został zgłoszony jasny, czytelny wniosek o odroczenie i 229 posłów głosowało za. Wszystkie działania późniejsze pani marszałek były nielegalne, w związku z tym już jutro będzie odpowiedni wniosek do prokuratury - powiedział Borys Budka dziennikarzom po środowych głosowaniach.

Koalicja Obywatelska zarzuca marszałek Sejmu naruszenie art. 231 Kodeksu karnego, który mówi o niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności). Szczegóły wniosku mają zostać zaprezentowane w czwartek rano.

Budka zapowiedział też wspólny wniosek między innymi Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego o odwołanie marszałek Witek. - Jestem absolutnie otwarty na taka propozycję. rozmawiałem już z Krzysztofem Gawkowskim i prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Będziemy jutro, pojutrze prezentować taki wspólny wniosek, bo tutaj opozycja mówi jednym głosem. Jest niedopuszczalne to, co zrobiła pani marszałek. Straciła jakąkolwiek legitymację do bycia marszałkiem Sejmu - zaznaczył.

Opozycja zapowiada wniosek o odwołanie marszałek Elżbiety Witek Wojciech Olkuśnik/PAP

Opozycja krytykuje decyzję Elżbiety Witek ws. reasumpcji głosowania

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski również zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Elżbiety Witek z funkcji marszałek Sejmu. - Straciła dzisiaj pani moralne i prawne prawo do pełnienia funkcji marszałek tej izby. Złożymy wniosek o odwołanie pani z funkcji marszałek Sejmu, bo nie godzi się, żeby osoba podejmowała decyzje w imieniu tej izby, łamiąc regulamin Sejmu - powiedział polityk Lewicy po wznowieniu obrad Sejmu.

Szymon Hołownia z ruchu Polska 2050 przekonywał, że "dzisiejszy dzień jest bardzo smutny z bardzo wielu powodów". Jego zdaniem, "nie można mieć złudzeń" co do tego, że szef PiS Jarosław Kaczyński "będzie robił wszystko, by przekupić kolejnych posłów tak, by po tym, gdy ta ustawa wróci z Senatu, mogła być przegłosowana dalej i mogła wejść w życie".

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, czy poprze wniosek o odwołanie marszałek Elżbiety Witek odpowiedział, że "nie ma powodu bronić nikogo z obozu tej władzy".

Autor:asty/kg

Źródło: PAP