Budka z radą dla koalicjantów. "Później jest bardzo trudno to skleić"

Gościem programu "Fakty po Faktach" był europoseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Tematem rozmowy była sytuacja w Polsce 2050. W ugrupowaniu, po unieważnieniu drugiej tury wyborów, sytuacja stała się napięta. Według doniesień, w partii mówi się wprost o "próbie puczu" i "białoruskich standardach".

Budka: patrzę na pewne rzeczy z zażenowaniem

Europoseł przyznał, że "nie rozumie" sporu w koalicyjnym ugrupowaniu. - Z całego serca kibicuję, bo są tam moje koleżanki i koledzy, natomiast ja już się pogubiłem, o co oni się kłócą. Rozumiem, że można mieć jakieś dwie wizje, ale my w Platformie nie takie wybory przechodziliśmy - stwierdził.

- Tam jest mnóstwo wspaniałych ludzi, dlatego trochę z zażenowaniem na pewne rzeczy patrzę. Chciałbym, żeby przede wszystkim oni wszyscy usiedli i pogadali. Jak się zaczyna w mediach już pewne rzeczy rozliczać, to później jest bardzo trudno to skleić - zwrócił uwagę Budka.

Europoseł nie zgodził się ze stwierdzeniem, że planowane odejście Szymona Hołowni z partii było przyczyną problemów. Nazwał jednak tę decyzję "zaskakującą". - Szymon Hołownia jest postacią nietuzinkową w polskiej polityce, to on stworzył to ugrupowanie. Miał dosyć dobry wynik w wyborach prezydenckich (w 2020 - red.), natomiast później trochę się pogubił i popełnił kilka błędów - ocenił.

