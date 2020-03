"W niedzielę spotkanie kandydatów na prezydenta"

Lider PO Borys Budka poinformował, że w niedzielę dojdzie do rozmowy kandydatów na prezydenta. Dodał, że trwają rozmowy przedstawicieli opozycji.

Zapewnił, że jest "wielkim zwolennikiem" współpracy w opozycji. - My nie mamy żadnych wrogów. Oczywiście zdarzają się drobne nieporozumienia, w Senacie ta współpraca funkcjonuje bardzo dobrze. Rozmawiałem z przewodniczącymi klubów, będziemy spotykać się w przyszłym tygodniu, jestem przekonany, że nasi wyborcy, bez względu czy są to wyborcy lewicy, PSL czy Koalicji Obywatelskiej, oczekują tej współpracy. I ja w tym miejscu deklaruję: będziemy współpracować - podkreślił lider Platformy.

"Dołożymy wszelkich starań, by wyrzucić te absurdalne przepisy"

Budka powiedział również, iż nie chciałby mieć w Polsce prezydenta, który byłby wybrany przez 20 procent czy 10 procent obywateli. - Dlatego dołożymy wszelkich starań właśnie do tego, by wymóc na premierze to, czego wymaga od niego konstytucja, czyli ogłoszenia stanu klęski żywiołowej - podkreślił Budka.