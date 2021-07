Budka: Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom. Donaldzie, chcę ci przekazać stery

Stawiam wyżej przyszłość kraju, przyszłość Platformy Obywatelskiej, od własnych ambicji - przyznał Borys Budka podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, podczas której przekazał przewodnictwo partii byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi. - Chcę żebyś poprowadził nas do zwycięstwa - powiedział, zwracając się do Tuska.

"Nie czas na własne aspiracje"

Stwierdził, że nasz kraj potrzebuje dziś "wyraźnego wzmocnienia". - Musimy naszym partnerom dać jasny sygnał, że obecna władza to nie jest cała Polska, obecna władza to nie wszyscy Polacy. Że Polacy jako naród, jak żaden inny, przywiązany jest do europejskich wartości: do demokracji, praworządności, poszanowania praw człowieka. Że my Polacy jesteśmy narodem otwartym i tolerancyjnym - opisał.