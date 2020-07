Budka po zarządzie PO: tę energię, którą udało się w wyborach wskrzesić, należy wykorzystywać w przyszłości

Dużo pracy przed nami, aby nie zmarnować tego potencjału, ale również by wyciągnąć wnioski - mówił po posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Lider partii podziękował Rafałowi Trzaskowskiemu za zaangażowanie w kampanii wyborczej i zapowiedział opracowanie do końca lipca formuły rozszerzenia Koalicji Obywatelskiej. Według zapewnień Budki, ma też powstać "biała księga" nieprawidłowości w wyborach.

- Podziękowaliśmy sztabowi za dobrą pracę, Rafałowi (Trzaskowskiemu - red.) za wielkie zaangażowanie, a teraz przed nami znalezienie formuły rozszerzania Koalicji Obywatelskiej, przede wszystkim o samorządowców, o ludzi, którzy zaangażowali się w tę kampanię. To jest niesamowity potencjał głosów i niesamowite wyzwanie - powiedział szef PO.

- Dużo pracy przed nami, aby nie zmarnować tego potencjału, ale również, by wyciągnąć wnioski - powiedział Budka. Zaznaczył, że takich wniosków nie wyciąga się szybko, dlatego zlecił profesjonalne badania socjologiczne i nałożenie mapy wyborczej "na różne przekroje społeczne".

Do końca lipca formuła rozszerzenia Koalicji Obywatelskiej

Kolejny raz zarząd ma się zebrać w przyszłym tygodniu, wtedy też planowane jest wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poświęcone przyszłości KO. Natomiast do końca lipca, jak wynika z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową, ma być opracowana dokładna formuła rozszerzenia Koalicji Obywatelskiej.

- Rafał jest gotowy na to, żeby tę energię, którą ma, spożytkować na rozszerzanie tej formuły, będziemy mocno pracować jeszcze w te wakacje - podkreślał Budka.

"Tę energię, którą udało się w tych wyborach wskrzesić, należy wykorzystywać w przyszłości"

Zdaniem Budki, Trzaskowski będąc prezydentem Warszawy "będzie też osobą, która spaja środowisko samorządowe". - Bo nie ma wątpliwości po wypowiedziach polityków PiS, że ten atak na samorządy, na media, na sądy będzie bardzo mocny z ich strony, ważne by wokół prezydenta Warszawy to środowisko samorządowe mogło się jednoczyć - przekonywał.

W piątek w Gdyni ma odbyć się spotkanie, podczas którego współpracownicy Trzaskowskiego będą dziękować za kampanię i, jak powiedział Budka, "prosić o dalsze wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego i dla Koalicji Obywatelskiej". Będzie to też otwarcie "na te wszystkie środowiska, które chcą z nami współpracować".

Rafał Trzaskowski, zwracał uwagę Budka, był kandydatem wielu środowisk i to trzeba wykorzystać. - Niewątpliwym atutem Trzaskowskiego jest to, że potrafi mówić jasnym, klarownym językiem, a także przyciągać ludzi młodych. To jest istotne z punktu widzenia przyszłości - powiedział. - Tę energię, którą udało się w tych wyborach wskrzesić, należy wykorzystywać w przyszłości - dodał.