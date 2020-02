Budka: zrehabilitujemy każdego sędziego, który został przez tę władzę skrzywdzony

Rozumiem i podzielam argumentację sędziego Pawła Juszczyszyna, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego to nie jest sąd - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Borys Budka, przewodniczący PO. - Dla mnie sędzia Juszczyszyn jest pełnowymiarowym sędzią - dodał, odnosząc się do wtorkowej decyzji nieuznawanej przez Sąd Najwyższy izby.

We wtorek nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 procent. Olsztyński sędzia ocenił, że izba ta "nie jest sądem w rozumieniu prawa" i w związku z tym zamierza w środę przyjść do pracy i nadal orzekać.

W momencie, gdy odpis decyzji Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna dotarł we wtorek do Olsztyna, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki ogłaszał, co postanowi w sprawie sędziego. Zapowiedział odebranie mu spraw i przekazanie innym sędziom. Juszczyszyn stracił też dostęp do sądowych systemów i akt spraw, które prowadził.