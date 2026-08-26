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Borys Budka: bezczelnością jest twierdzenie, że PiS nie zna Moskala

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Borys Budka
Borys Budka o finansowaniu CPAC przez Zondacrypto
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Naszym zdaniem mogło dojść do popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień - tak o sprawie posła PiS Michała Moskala mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł KO Borys Budka. Przypomniał, że polityk Prawa i Sprawiedliwości był "prawą ręką" Jarosława Kaczyńskiego.

Jacek Karnowski i Borys Budka przekazali, że złożą zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła PiS Michała Moskala. Zapowiedź polityków KO padła po publikacji TVN24+ i WP na temat spotkania Michała Moskala z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem na Ibizie.

Wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego wysłał trzy tygodnie po wizycie na Ibizie oficjalne pismo do szefa KNF w obronie "blisko dwóch tysięcy polskich przedsiębiorców" z branży krypto. Później PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach.

Sprawę w "Faktach po Faktach" komentował europoseł KO Borys Budka. - Naszym zdaniem mogło dojść do popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień, bo to przypomina aferę Rywina - zaznaczył.

Wspomniał też o imprezie CPAC w 2025 roku w Rzeszowie. - W kampanii wyborczej Zondacrypto sfinansowała imprezę, na której pan Karol Nawrocki prezentował swój program. To była impreza wyborcza. I co robi później pan Karol Nawrocki, obecny prezydent Rzeczypospolitej? Trzykrotnie wetuje ustawę, która oddawałaby nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut - zwrócił uwagę eurodeputowany. Ocenił, że prezydent "działał w interesie Zondacrypto".

Budka o zakupie biletu na Ibizę

Budka ocenił też, iż "bezczelnością jest twierdzenie, że PiS nie zna Moskala". - Przecież Moskal to prawa ręka prezesa Kaczyńskiego - dodał.

Na uwagę prowadzącej, że Prawo i Sprawiedliwość broni się, mówiąc, że nie powiedział, gdzie pojechał, europoseł odparł: - To tak jak pan Piesiewicz, prezes PKOl, nie umie sobie kupić zegarka (...), potem w gotówce dziwnym trafem w czterech transzach oddaje 40 tysięcy euro. (...) Tak samo Moskal - nie umie sobie kupić biletu samolotowego na Ibizę, tylko kupuje mu ktoś, a później w gotówce oddaje.

- To jest bardzo czytelne powiązanie polityków PiS-u z szemranym biznesem, tym razem kryptowalut. Politycy PiS i Konfederacji głosowali przeciwko rozwiązaniom, które oddawałyby nadzór państwu nad rynkiem kryptowalut. Karol Nawrocki wetował trzy razy bardzo dobrą ustawę, która zapobiegałaby tego typu przekrętom - dodał.

Budka o kandydaturze Berka na sędziego TK

Borys Budka był też pytany w programie o sprawę kandydatury byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska zwróciła uwagę, że ugrupowanie Budki walczyło o to, żeby TK był niezawisły i niezależny. - Najpierw trzeba ten Trybunał przywrócić do jego funkcji - odparł.

Na pytanie, co Berek miałby zrobić w Trybunale, Budka odparł, że w tej instytucji "mamy do czynienia z człowiekiem, który jest z politycznego nadania i robi wszystko, by legalnie wybranych sędziów nie dopuścić do pracy". - Myślę o prokuratorze Święczkowskim, czynnym kiedyś polityku PiS. Myślę, że to jest ruch, który ma doprowadzić skutecznie do tego, żeby ten impas w Trybunale został przełamany - ocenił. 

Na ponownie pytanie prowadzącej, co były minister mógłby zrobić w TK - biorąc pod uwagę, że może on podzielić los czwórki sędziów, którzy nie są dopuszczeni do pełnienia obowiązków - Budka odparł, że w jego przypadku "co do kompetencji, wiedzy merytorycznej nie ma żadnych wątpliwości". - Natomiast żeby było jasne, że dzisiaj prawo nie nakłada żadnych ograniczeń w tym zakresie - podkreślił. 

- Mamy jasne, czytelne zasady i to jest bardzo poważne, bo obiecaliśmy, że Trybunał Konstytucyjny zostanie przywrócony do jego konstytucyjnej roli - przypomniał europoseł. Podkreślił, że teraz wyzwaniem w TK jest, "w jaki sposób ta legalna większość w Trybunale ma sobie poradzić z działaniami pana prokuratora Święczkowskiego". - Wierzę, że pan Berek, jako osoba, która świetnie zna proces legislacyjny, jest doskonałym prawnikiem i nigdy nie był politykiem - mówił. 

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Borys BudkaKoalicja ObywatelskaKryptowalutyPrawo i SprawiedliwośćTrybunał KonstytucyjnyMaciej Berek
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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