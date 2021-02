Bierzemy pod uwagę dwa warianty. Albo wybory w terminie i szerokie porozumienie opozycji, albo rząd techniczny i przyspieszone wybory - mówił w TVN24 Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Powiedział też, że sam ciężko pracuje "nad tym, by przyspieszyć wybory parlamentarne".

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił na początku lutego, że "potrzeba pięciu uczciwych, pięć osób, które przejdą na jasną stronę mocy i wtedy przedterminowe wybory są całkiem realne". - Tak, rozmawiamy z nimi, nie będę tego ukrywał - powiedział.

Budka: ciężko pracuję, by przyspieszyć wybory

W czwartek Budka był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Prowadzący pytał go, na jakim etapie są rozmowy z "pięcioma uczciwymi" z obozu rządzącego. - Pracujemy nad tym, o nazwiskach nie będę mówił - odparł przewodniczący PO.

Podkreślał, że "polityka to nie wyścig, polityka to trudne rozmowy". - To jest kwestia tego, czy uda nam się skończyć rządy Zjednoczonej Prawicy, w co wierzę. To ciężka rozmowa o przyszłości - powiedział.

Budka: bierzemy pod uwagę dwa warianty

Zaznaczył jednak, że "rowy" między obecną opozycją a ekipą rządzącą "są na tyle głębokie, że trzeba trochę czasu, by je zasypać". - Marzenia pozostawiam innym. Ja ciężko pracuję nad tym, by przyspieszyć wybory parlamentarne. Czasami robi się to w świetle kamer i to nie wychodzi, a czasami w ciszy i wolałbym tę formę zachować - dodał Budka.

Zaznaczył, że przyspieszone wybory to jeden z dwóch wariantów, które "są brane pod uwagę". - Jeden, bardziej prawdopodobny, to wybory w terminie i duże porozumienie opozycji. Drugi wariant to rząd techniczny i wybory przyspieszone. Nad tym też pracuję - wyjaśniał.

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24