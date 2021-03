"Czas dla Gowina się kończy. Trzeba w polityce być jednak twardzielem"

Borys Budka odniósł się do ewentualnej współpracy z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. - Czas dla niego się kończy. Albo zdecyduje się na odejście, albo będzie współodpowiedzialny za to wszystko, co się będzie działo - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Jarosław Gowin cofnął rekomendacje dla trzech ministrów. I co? I nic. Nie może być tak, że ktoś sobie wymarzy, że trzy miesiące przed wyborami, jak Kaczyński go nie weźmie na listy, powie "to ja do was przechodzę", nie - to będzie za późno. Albo teraz zdecyduje się na to odejście, albo niestety będzie współodpowiedzialny za to wszystko, co będzie się w najbliższym czasie działo - dodał Budka.