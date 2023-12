Borys Budka ma zostać ministrem aktywów państwowych. Wcześniej był szefem innego resortu

Borys Budka ma zostać ministrem aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska. W przeszłości Budka pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w gabinecie Ewy Kopacz. Co warto wiedzieć o polityku Koalicji Obywatelskiej?

Borys Budka - kim jest?

Kariera w polityce

W wyborach samorządowych z 2002 roku Budka startował z list Platformy Obywatelskiej i został wybrany na radnego miasta Zabrza. Na stanowisku pozostał do 2011 roku. W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Po raz pierwszy do Sejmu został wybrany w 2011 roku. Startował wówczas z ramienia PO w Gliwicach i zdobył 10 260 głosów. Trzy lata później bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Gliwic, zyskując 6192 głosów.

W maju 2015 roku został powołany na urząd ministra sprawiedliwości w rządzie premier Ewy Kopacz i na stanowisku tym pozostał do czasu objęcia władzy przez PiS kilka miesięcy później. W wyborach parlamentarnych w tamtym roku, ponownie startując z Gliwic, uzyskał mandat poselski z wynikiem 37 761 głosów. Został wtedy wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Cztery lata później w wyborach ponownie został wybrany do Sejmu, tym razem z okręgu katowickiego dzięki 99 550 głosom, a w 2023 roku zapewnił sobie już czwartą parlamentarną kadencję z wynikiem 101 258 głosów.