Borys Budka i Tomasz Siemoniak "oddali się do dyspozycji" lidera Platformy Obywatelskiej

Borys Budka i Tomasz Siemoniak "oddali się do dyspozycji" p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej ze swoich funkcji w partii i klubie - przekazał w środę rzecznik PO Jan Grabiec. Wyjaśniał, że decyzja o tym zapadła po rozmowie polityków z Donaldem Tuskiem.

- W związku z niezachowaniem należytych standardów, jakich oczekuje się od wiceprzewodniczących PO, Donald Tusk wezwał na rozmowę posłów Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka. W wyniku rozmowy obaj oddali się do dyspozycji przewodniczącego - poinformował Grabiec.

Halicki: dziwiłbym się, gdyby nie było reakcji

- Oceniam, że nie należy chodzić na takie imprezy. A najbardziej szkodzi to, co jest komentowane przez wyborców. Więc tutaj nie mam uwag akurat do decyzji przewodniczącego, uważam, że bardzo dobrze, że interweniuje - mówił.