Prokuratura: na profilu Jacka Jaworka nastąpiło logowanie. Mężczyzna jest ścigany za zbrodnię we wsi Borowce

czytaj dalej

500 złotych grzywny ma zapłacić ksiądz Michał W. To kapłan wydalony ze zgromadzenia salezjanów, który wciąż jednak zamieszkuje w ich domu zakonnym, gdzie urządził kaplicę i odprawia w niej msze. Rok temu policja interweniowała w trakcie jednej z nich. W. nie chciał wtedy się wylegitymować. Ukarał go za to sąd.