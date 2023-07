Pod Koszalinem pociąg zderzył się z autem, którym jechała rodzina z Niemiec. Jedna osoba nie żyje

czytaj dalej

Nie wygląda na to, żebyśmy się stawili na spotkanie z premierem - mówił w "Faktach po Faktach" Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i były minister spraw wewnętrznych. Mateusz Morawiecki zaprosił kluby i koła parlamentarne na spotkanie w sprawie migracji. - Rozumiem ten stały mechanizm zastawiania pułapek na opozycję przez PiS. Do tej pory mam wrażenie, że co pułapka, to PiS w nią wpada - ocenił.