Podwójne morderstwo w Borkowicach, zatrzymano 31-letniego mężczyznę. Sąsiadów zaniepokoiło otwarte okno

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Jak relacjonuje regionalny dziennik NTO, mieszkańcy wsi Borkowice (województwo opolskie) jeszcze rano tego dnia widzieli starszego mężczyznę i jego 31-letniego syna, który jeździł po wsi na motorynce.

Policja znalazła zwłoki starszego małżeństwa

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwłoki starszego małżeństwa. Ze względu na dobro śledztwa policja nie podaje bliższych informacji o zdarzeniu. Do sprawy zatrzymano 31-latka - poinformował Dawid Gierczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Z uwagi na to, że w momencie zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy, policja nie mogła od razu przystąpić do czynności z jego udziałem. W poniedziałek do późnej nocy na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.