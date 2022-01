Proboszcz podczas kwarantanny odprawiał mszę. Kościelny wmawiał policjantom, że to "inny ksiądz"

Ksiądz może zostać ukarany

Rzeczniczka podkreśla, że co do tożsamości osoby odprawiającej mszę nie było wątpliwości. Jeden z policjantów obecnych na miejscu jest mieszkańcem tej gminy i zna duchownego z widzenia. - To jest istotne, bo po zakończonej mszy świętej do policjantów wyszedł kościelny, który twierdził, że to nie jest ksiądz proboszcz, tylko inny ksiądz, którego on nie zna - tłumaczy policjantka. I dodaje: - W międzyczasie ksiądz proboszcz opuścił kościół tylnymi drzwiami i udał się na plebanię.