Pistorius: w koalicji wokół Leopardów trzeba zebrać jak najwięcej krajów

Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, który przebywa w środę z wizytą w Warszawie, przekazał, że w przyszłym tygodniu razem z ministrem Mariuszem Błaszczakiem spotkają się z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem, a na to spotkanie zaproszone zostaną również kraje, które będą tworzyły sojusz wokół przekazania Ukrainie Leopardów. Jak mówił, chodzi o to, żeby w tej koalicji znalazło się jak najwięcej krajów.

- Również z Polską mamy wspólny projekt, a mianowicie - dostarczymy Leopardy 2A6, Polska - 2A4 i uzgodniliśmy z kolegą Mariuszem (Błaszczakiem - red.), że wspólnie z Ołeksijem Reznikowem, ministrem obrony Ukrainy, spotkamy się w przyszłym tygodniu i zaprosimy na to spotkanie te kraje, które będą tworzyły koalicję czołgów Leopard - zapowiedział Pistorius. Jak jednocześnie ocenił, "nie jesteśmy jeszcze u celu". - Jeszcze dołączą do nas kolejne kraje. Chodzi o to, by zebrać w tej koalicji jak najwięcej krajów - zaznaczył Pistorius.