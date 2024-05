Najczęściej wspinają się na trawy i krzewy, maksymalnie na wysokość 120-150 cm. Człowiek czy zwierzę, ocierając się o rośliny, "zabiera" pajęczaka ze sobą. Jego ukłucie nie boli i nie wywołuje natychmiastowych objawów. Ukąszenia łatwo można nie zauważyć. Kleszcze mogą utrzymywać się na skórze od kilku dni do tygodnia.

Kleszczowe zapalenie mózgu - objawy

Jeśli dojdzie do zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego lub móżdżku - to znacznie rośnie ryzyko poważnych powikłań i zgonu. KZM leczy się tylko objawowo.

Kleszczowe zapalenie mózgu - leczenie

Prezes PPOZ Bożena Janicka przypomina, że dostępne są dwie skuteczne i bezpieczne szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, które można stosować już u dzieci od 2. roku życia. - Najwyższy czas, żeby się zaszczepić, do czego nieustannie zachęcamy. Trzeba jednak pamiętać, że zaszczepienie się przeciw KZM nie chroni przed innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze, w tym przed boreliozą (tę leczy się antybiotykami) - podkreśla cytowana w komunikacie Janicka.

Borelioza - jakie objawy?

W przypadku boreliozy pierwsze objawy rozwijają się od jednego do trzech tygodni od ukąszenia. Może pojawić się rumień wędrujący (zaczerwienienie o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów). W tej fazie mogą wystąpić objawy grypopodobne. Jeśli w porę nie zostają podane antybiotyki, borelioza przechodzi w fazę rozsianą. Od dwóch tygodni do kilku miesięcy pojawiają się objawy wtórne: zapalenie stawów, zaburzenia neurologiczne i kardiologiczne.