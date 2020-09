Polskie F-16 eskortowały amerykański bombowiec strategiczny

Amerykańska obecność w Europie Środkowo-Wschodniej

Strategiczne maszyny

B-52 Stratofortress to amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu. Maszyny tego typu mają zasięg do 16 tysięcy kilometrów i zdolne są do przenoszenia do 30 ton bomb, w tym ładunków jądrowych. Brały udział m.in. w wojnie wietnamskiej i wojnie w Zatoce Perskiej.