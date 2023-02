Zapadlisko przy obwodnicy Bolesławia. Wyrwa ma osiem metrów średnicy

- Wszystkie te sytuacje, które u nas występują, mają miejsce na terenach leśnych. To nie zdarzyło się obok szkoły, na boisku albo cmentarzu, tak jak dzieje się to w gminach obok. Więc tutaj nie wiązałbym tych dwóch sytuacji – przekonuje Krzysztof Dudziński, wójt Bolesławia.

Poprosił też, by nie ignorować tabliczek zabraniających wejścia do lasu i nie jeździć zamkniętymi drogami. – Potem mówimy: "służby nie zadziałały". Zadziałały, tylko to my eliminujmy to ryzyko – podkreślił wójt.