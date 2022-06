Jeden malował pasy, drugi rozstawiał pachołki. Wjechał w nich pijany kierowca

Do wypadku doszło we wtorek tuż przed godziną 20 w Boleminie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). To tam na drodze krajowej nr 22 znajdowali się dwaj pracownicy służby drogowej. Jak podała straż pożarna, jeden z nich malował pasy na jezdni, a drugi ustawiał pachołki. 62-letni pijany kierowca potrącił ich obu, a potem wjechał do pobliskiego rowu.