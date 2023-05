Tragiczny wypadek pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Nie żyje pięć osób, w tym dwoje nastolatków

czytaj dalej

W Krakowie trwa Festiwal Muzyki Filmowej. - To jest takie Cannes muzyki filmowej - mówił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. W wydarzeniu wziął między innymi udział Steven Price, amerykański kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu "Grawitacja".