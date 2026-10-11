Miał być ślub. Walczą, by znów mógł powiedzieć: "kocham cię"

"Cześć" - to jest słowo, którego wymowę opanował do perfekcji. Z "kocham cię" ma problem.
- Jeszcze nie powie. Na razie jest to zrozumiałe tylko dla mnie. Denis słowa jedno-, dwusylabowe wymawia jednym zbitym ciągiem. W tym głosie brakuje też siły - mówi Monika Wójcik, narzeczona Denisa Mądrego.
Na razie musi jej wystarczyć serce ułożone z palców. Tak dziś Denis wyznaje miłość.
- Pracujemy z naszą logopedką nad oddechem, nad jego siłą i długością, nad przeponą. Nie będzie miał wyjścia, niebawem "kocham cię" usłyszę - uśmiecha się Monika.
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