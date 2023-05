Bogusław Sonik odchodzi z PO. "Nasze drogi się ostatecznie rozeszły"

Poseł Bogusław Sonik odchodzi z Platformy Obywatelskiej. - Myślę, że Platforma skręcała już tak bardzo w lewo, że nasze drogi się ostatecznie rozeszły - tłumaczył. Wyjaśnił, że chodzi o sprawę liberalizacji prawa dotyczącego przerywania ciąży.

Sonik poinformował o odejściu z PO w rozmowie w radiu RMF FM. Przyznał, że "na pewno takie rozstania po 22 latach są trudne".

Dopytywany czy odchodzi z klubu, czy tylko z partii odparł, że są to techniczne kwestie i będzie w tej sprawie rozmawiał z przewodniczącym klubu Borysem Budką i "jakoś to ustalimy".

Sonik pytany o powód tej decyzji odparł, że chodzi m.in. o zapowiedź kierownictwa PO w sprawie ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne i że osoby, które jej nie poprą nie znajdą się na listach wyborczych. - Według mnie, niezależnie jaki mam pogląd na to, to jest nie do zaakceptowania - powiedział.

- Myślę, że Platforma skręcała już tak bardzo w lewo, stopniowo, że nasze drogi się ostatecznie rozeszły - dodał.

Dopytywany czy rozmawiał o odejściu z szefem partii Donaldem Tuskiem odparł, że nie. Jak mówił, rolą przewodniczącego partii, klubu czy zarządu "jest generować pewną debatę wewnętrzną, w jakim kierunku ma zmierzać Platforma". - Gdy takiej debaty nie ma, to chyba nie ma sensu ubiegać się o jakieś indywidualne spowiedzi - powiedział Sonik.

- Myślę, że Platforma zmierza w takim kierunku, żeby być wielką korporacją, która chciałaby prezentować się jako środowisko, które potrafi zarządzać bieżącymi sprawami. Mnie nie wystarcza bycie tylko korporacją zarządzającą tak zwaną ciepłą wodą z kranu, natomiast w tym kierunku to idzie, czyli partii która gromadzi ludzi czy też przyciąga ludzi, którzy chcą mieć tzw. święty spokój (...) zadowolonych z tego, co było i tych, którzy chcą mieć gwarancję, że będzie tak samo - mówił.

Pytany czy w wyborach zamierza kandydować z list PSL i Polski 2050 odparł, że to "musieliby powiedzieć szefowie tych ugrupowań". Dopytywany co się stanie, gdyby złożyli taką propozycję odpowiedział: - To oczywiście jest godne rozważenia i nawet zaakceptowania.

Tusk: będę bezwzględnie egzekwował

Donald Tusk we wrześniu 2022 r. oświadczył, że "pierwszego dnia po wygranych wyborach" zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładającą, że aborcja do 12. tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. Zasugerował też, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla przeciwników takich przepisów. - Ja bezwzględnie będę w tych sprawach egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie układania list do parlamentu. Jeżeli ja dziś mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tych decyzji, ja nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie. To macie zagwarantowane - zapowiedział Tusk.

