Bogusław B., aferzysta ze sprawy Art-B, zniknął. Szukają go policjanci z komendy w Piasecznie

Bogusław B., skazany przed laty w głośnej aferze Art-B, zniknął. Warszawski sąd w dwóch różnych sprawach wydał dwa nakazy jego tymczasowego aresztowania. Znanego aferzysty nie tropią jednak policjanci z elitarnych zespołów poszukiwań celowych, jego nazwiska nie ma nawet na dostępnej publicznie liście osób poszukiwanych przez polską policję - wynika z ustaleń tvn24.pl. Szukają go za to funkcjonariusze z komendy w podwarszawskim Piasecznie.

Bogusław B. oskarżony w dwóch sprawach

Zawiadomienie do prokuratury złożyła po dwóch latach działalności piramidy Komisja Nadzoru Finansowego. Wyrok w pierwszej instancji zapadł w 2015 roku. Sąd uznał winę Bogusława B. i skazał go na pięć lat więzienia, a także zobowiązał do naprawienia szkód, czyli do zwrotu ofiarom oszustwa ponad 33 milionów złotych.

Sąd szuka Bogusława B.

Bogusława B. nie ma na liście

"Niezbędne czynności" w sprawie Bogusława B.

Zapytaliśmy także Komendę Główną Policji, która również posiada taką wyspecjalizowaną jednostkę, czy tropi Bogusława B. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na tak zadane pytanie. Za to przesłano nam potwierdzenie, że "Bogusław B. jest poszukiwany na podstawie dwóch poleceń wydanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, a jego dane zostały wprowadzone do policyjnej bazy danych osób poszukiwanych".

- Nie poszukujemy Bogusława B. Do czasu, aż o to zapytaliście, nikt tu nawet nie wiedział, że jest on poszukiwany. Przyznam, że nie potrafię tego wyjaśnić, bo to przecież legendarny aferzysta, a co więcej posiada przynajmniej dwa obywatelstwa innych państw: Izraela i Niemiec - usłyszeliśmy nieoficjalnie w centrali policji.