"Protestuję ponownie". Święczkowski reaguje na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej

Kontekst, w jakim określenie "adwokat" zostało użyte podczas sejmowej debaty, nadawał temu słowu obraźliwy charakter - napisał prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Zarzucił też "wypaczanie tego kontekstu" Naczelnej Radzie Adwokackiej. To reakcja na jej piątkową uchwałę.

Bogdan Święczkowski opublikował w niedzielę swoje stanowisko w sprawie piątkowej uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej. Dokument NRA odnosił się do jego słów, gdy nie chciał, by go "obrażać", nazywając "adwokatem".