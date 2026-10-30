FAKTY PO FAKTACH Święczkowski "zawieszony w pełnieniu obowiązków". Komentarze polityków Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Halicki: to jest przywracanie porządku demokratycznego i konstytucyjnego, a nie odwrotnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Najnowsze wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego relacjonujemy w tvn24.pl.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i jego zastępca Bartłomiej Sochański zostali odsunięci od obowiązków na okres jednego miesiąca - poinformował Trybunał na swojej oficjalnej stronie w piątek wieczorem. Jednocześnie na terenie TK - lecz nie w budynku - pojawiła się policja, wezwana w związku z "incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia" przed siedzibą Trybunału.

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że skierował do TK wnioski o uchylenie immunitetów obu sędziom. Jak mówił, skierowane przez niego wnioski są "finałem" toczących się postępowań karnych.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że "jako sędzia posiadająca najdłuższy staż" przejęła obowiązki prezesa Trybunału. Z kolei prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że przerywa swoją podróż do Senegalu i wraca do kraju.

Komentarz polityków w "Faktach po Faktach"

Wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym komentowali w "Faktach po Faktach" europoseł KO Andrzej Halicki i rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski.

Halicki odniósł się do słów ministra Żurka, który mówił o "przerwaniu trwającego od miesięcy chaosu". - To nie chaos, tylko celowe paraliżowanie tej instytucji, bo przecież mieliśmy do czynienia z sabotażem - mówił. - Jeżeli większość sędziów, która jest członkami Trybunału Konstytucyjnego, dziś używa narzędzi prawnych, (...) to jest to przywracanie porządku demokratycznego i konstytucyjnego, a nie odwrotnie - powiedział.

- Nigdy nie sądziłem, że zobaczę taką sytuację w moim kraju, że władza wykonawcza za pomocą policji przejmuje najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości - mówił z kolei Karski. - Mamy do czynienia z czymś, co przynajmniej przypomina zamach stanu, o ile nim nie jest. Władza wykonawcza zajęła Trybunał Konstytucyjny - ocenił.

Karski: władza wykonawcza zaingerowała w skład Trybunału

- Mamy do czynienia z sytuacją, w której organ władzy wykonawczej podejmuje niezgodne z prawem działanie - powiedział Karski.

- Proszę mi pokazać przykład takiego państwa, które taką instytucję jak Trybunał Konstytucyjny, wpisany w demokratyczny porządek państwa i prawa, po prostu eliminuje z możliwości, z przestrzeni działania. Bo to robił prezes Święczkowski - odpowiedział Karskiemu Halicki.

Halicki: to jest prawdziwym celem Kaczyńskiego

Europoseł KO skomentował też zachowanie zwolenników PiS, w tym obecnego pod Trybunałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - Uważam, że sytuacja jest bardzo poważna, bo dzisiaj widać wyraźnie, o co chodzi prezesowi Kaczyńskiemu. Chce zdobyć władzę, nie bacząc na to, jaki będzie tego koszt - powiedział.