Święczkowski nie stawi się na posiedzeniu komisji

Święczkowski się nie stawi

We wrześniu zeszłego roku TK stwierdził, że zakres działania komisji śledczej ws. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją, a uchwała o powołaniu komisji została dotknięta "wadą prawną". Na początku marca 2024 roku Sejm podjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Z kolei w grudniu, w uchwale rządu stwierdzono między innymi, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności.

Pytania o działalność operacyjną Pegasusa

Wcześniej wiceszef komisji Tomasz Trela (Lewica) mówił, że świadkowie Święczkowski i Kowalski będą pytani głównie o działalność operacyjną systemu Pegasus. - To nie są osoby, które są w przedmiocie badania sfery zakupowej, bo one z zakupem nie za wiele miały wspólnego. Dlatego będą raczej pytani o kierowanie wniosków do sądu o stosowanie Pegasusa - podkreślił wiceszef komisji.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów. Zgodnie z ustaleniami kanadyjskiego Citizen Lab Pegasus był w Polsce wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji.