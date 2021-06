"Wypowiedź niedopuszczalna". Naczelna Rada Adwokacka reaguje na słowa Święczkowskiego

"Słowa Bogdana Święczkowskiego są przejawem braku elementarnej wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości" - oceniło w uchwale prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest to reakcja na wypowiedź prokuratora krajowego podczas sejmowej dyskusji. Zdaniem NRA był to "przejaw języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi".

W dyskusji głos zabrał między innymi poseł Adam Szłapka (KO). Jego zdaniem prokuratura w sprawie Obajtka jest adwokaturą. - Od momentu wygrania wyborów przez PiS prokuratura (Zbigniewa - red.) Ziobry i pana zajmuje się chronieniem interesów Obajtka - mówił Szłapka, zwracając się do Święczkowskiego.

Oceniono, że "słowa użyte przez prokuratora krajowego są zatem obraźliwe nie tylko w stosunku do samych adwokatów, ale również do tych osób, które każdego dnia powierzają im swoje sprawy oraz problemy". W uchwale podkreślono też, że "bycie adwokatem jest powodem do dumy".