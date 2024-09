czytaj dalej

- To raczej nie był przypadkowy kierunek podróży - ocenia w rozmowie z tvn24.pl mecenas Julia Gerlich, ekspertka m.in. w zakresie postępowań ekstradycyjnych, o ucieczce Sebastiana M. do Dubaju. Rozmówczyni tvn24.pl podkreśla, że państwo to jest jednym z kilku, do których chętnie udają się osoby ścigane w krajach szeroko pojętego Zachodu. Wątpliwości, czy sprawca tragedii na A1 wróci do Polski, spotęgowała niepotwierdzona informacja o tym, że M. dostał złotą wizę. - Decyzja o ekstradycji może mieć w pewnym zakresie wymiar polityczny, a strona emiracka nie musi chcieć się z nią spieszyć - zaznacza prawniczka.