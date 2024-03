Senator Bogdan Klich jest kandydatem na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych - potwierdził w "Faktach po Faktach" minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodał, że to jedyna polityczna kandydatura, którą wysunął. Przekonywał, że wszyscy, których zaproponował na nowych ambasadorów w różnych krajach "to są zawodowi dyplomaci".

Pytany, co w sytuacji, kiedy prezydent Andrzej Duda nie zgodzi się zaproponowane kandydatury na nowych ambasadorów, minister odparł, że "byłoby to zdumiewające". - Bo wszyscy, oprócz jednego, z tych, których zaproponowałem, to są zawodowi dyplomaci. Więc pan prezydent będzie sam sobie szkodził. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie - odpowiedział Sikorski.