Boeing zaoferował Polsce kupno nowoczesnych myśliwców F-15EX Eagle II

Myśliwiec F-15EX Eagle II

F-15EX to najnowsza wersja amerykańskiego myśliwca F-15, będącego w produkcji od ponad 40 lat. Według Boeinga nowy wariant maszyny jest najnowocześniejszym myśliwcem wielozadaniowym zdolnym do operowania w każdych warunkach pogodowych i posiadającym m.in. nowy system walki radioelektronicznej, w pełni cyfrowy kokpit oraz zdolności do przenoszenia broni hipersonicznej.