Polska Poważny wypadek w trakcie pielgrzymki. Ksiądz trafił do szpitala Oprac. Kamila Grenczyn |

Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki Źródło wideo: Google Earth Pro Źródło zdj. gł.: KPP Gostyń

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Do wypadku z udziałem księdza doszło w sobotę w miejscowości Bodzewo w województwie wielkopolskim. Jak poinformowała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu kom. Monika Curyk, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-latek podróżował bryczką wraz z dwiema pasażerkami.

W trakcie wymijania ciągnika rolniczego koń spłoszył się i doszło do wywrócenia bryczki. Curyk przekazała, że kobiety zdążyły opuścić pojazd.

Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki Źródło zdjęcia: KPP Gostyń

Ksiądz uwięziony pod bryczką

- W wyniku zdarzenia 53-letni woźnica został uwięziony pod bryczką i był ciągnięty przez konia na odcinku kilkudziesięciu metrów. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała Curyk.

Lekarz, który zabierał poszkodowanego, stwierdził ogólne potłuczenia ciała oraz rozległe obrażenia nóg, rąk i głowy. Służby prowadzą obecnie czynności dotyczące wypadku.

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