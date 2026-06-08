Poważny wypadek w trakcie pielgrzymki. Ksiądz trafił do szpitala
Do wypadku z udziałem księdza doszło w sobotę w miejscowości Bodzewo w województwie wielkopolskim. Jak poinformowała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu kom. Monika Curyk, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-latek podróżował bryczką wraz z dwiema pasażerkami.
W trakcie wymijania ciągnika rolniczego koń spłoszył się i doszło do wywrócenia bryczki. Curyk przekazała, że kobiety zdążyły opuścić pojazd.
Ksiądz uwięziony pod bryczką
- W wyniku zdarzenia 53-letni woźnica został uwięziony pod bryczką i był ciągnięty przez konia na odcinku kilkudziesięciu metrów. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała Curyk.
Lekarz, który zabierał poszkodowanego, stwierdził ogólne potłuczenia ciała oraz rozległe obrażenia nóg, rąk i głowy. Służby prowadzą obecnie czynności dotyczące wypadku.