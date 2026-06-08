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Polska

Poważny wypadek w trakcie pielgrzymki. Ksiądz trafił do szpitala

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Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki
Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki
Źródło wideo: Google Earth Pro
Źródło zdj. gł.: KPP Gostyń
W czasie pielgrzymki w Bodzewie w województwie wielkopolskim doszło do wywrócenia się bryczki. W wyniku zdarzenia poszkodowany został ksiądz, który był ciągnięty przez spłoszonego konia przez kilkudziesiąt metrów. 53-latek został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Do wypadku z udziałem księdza doszło w sobotę w miejscowości Bodzewo w województwie wielkopolskim. Jak poinformowała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu kom. Monika Curyk, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-latek podróżował bryczką wraz z dwiema pasażerkami.

W trakcie wymijania ciągnika rolniczego koń spłoszył się i doszło do wywrócenia bryczki. Curyk przekazała, że kobiety zdążyły opuścić pojazd.

Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki
Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki
Źródło zdjęcia: KPP Gostyń

Ksiądz uwięziony pod bryczką

- W wyniku zdarzenia 53-letni woźnica został uwięziony pod bryczką i był ciągnięty przez konia na odcinku kilkudziesięciu metrów. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała Curyk.

Lekarz, który zabierał poszkodowanego, stwierdził ogólne potłuczenia ciała oraz rozległe obrażenia nóg, rąk i głowy. Służby prowadzą obecnie czynności dotyczące wypadku.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Wielkopolskawojewództwo wielkopolskie
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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