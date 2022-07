Prowadził pod wpływem narkotyków, uciekał przed policją. Zatrzymał się na barierce

Policyjny pościg ulicami Bochni

Kierowca z zarzutami

Jak powiedział tvn24.pl Bułatowicz, mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi do trzech lat więzienia, oraz niezatrzymania się do kontroli policyjnej, co jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.