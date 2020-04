Błogosławieństwo w domu, zamiast święcenia pokarmów w kościele. Episkopat rusza z inicjatywą #Święconka

Pomimo braku w tym roku obrzędu poświęcenia pokarmów w kościołach, nie rezygnujmy z przygotowania wielkanocnych koszyczków z pisankami. Zaangażujmy do tego szczególnie najmłodszych - przekonuje ks. Paweł Rytel-Andrianik. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią, w tym roku obrzęd poświęcenia pokarmów w kościołach, zastąpiony jest ich błogosławieństwem w domach. - Zachęcam do publikacji w mediach społecznościowych zdjęć tradycyjnych koszyczków wielkanocnych z hasztagiem #Święconka – zachęca rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Rzecznik Episkopatu zaprosił też do łączenia się ze wspólnotą Kościoła w Liturgii Wigilii Paschalnej poprzez transmisje. - To najważniejsza liturgia w roku, gdy śpiewany uroczysty Exsultet, czyli Orędzie Paschalne, ogłaszające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, słuchamy czytań z Pisma Świętego, które przeprowadzają nas przez całą historię zbawienia: od stworzenia świata aż do zmartwychwstania. To czas nadziei, zwycięstwa życia nad śmiercią – powiedział.