Blisko 30 tysięcy cyberprzestrzeństw w ciągu roku. Eksperci ostrzegają przed internetowymi oszustami

Polacy nie zawsze uczą się na błędach, klikają bezwiednie i ma to swoje konsekwencje, także finansowe. Wszystko, co budzi nasze wątpliwości w sieci można i trzeba zgłaszać. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nowy raport, stare techniki - tak swoje obserwacje podsumowuje zespół CERT zajmujący się naruszeniami bezpieczeństwa w sieci. Okazuje się, że ciągle nabieramy się na te same sztuczki cyberprzestępców.

Sebastian Kondraszuk z zespołu CERT informuje, że w zeszłym roku odnotowano blisko 30 tysięcy unikalnych incydentów bezpieczeństwa komputerowego. Przeważająca część dotyczy fałszywych stron internetowych i reklam, które do złudzenia przypominają prawdziwe.

- To cały czas ma prawo się realizować, bo gra gdzieś tam na naszych instynktach, gdzie my potencjalnie szukamy oszczędności, szukamy zysku i szukamy zarobku - mówi Sebastian Kondraszuk.

Cyberprzestępcy wykorzystują złe nawyki internautów

Nieuwaga to woda na młyn internetowych oszustów. W przypadku Gabrieli Koszewnik jedno kliknięcie skończyło się przejęciem konta w portalu społecznościowym. Kilkunastu jej znajomych dostało wiadomości z prośbą o pilną pomoc. Dwie osoby dały się nabrać i przesłały oszustowi w sumie 850 złotych. - Metoda obrony jest jedna i na szczęście prosta: po prostu zadzwonić do tej osoby natychmiast - zaleca Adam Haertle z Zaufanej Trzeciej Strony.

Według autorów raportu cyberprzestępcy często wykorzystują złe nawyki internautów, takie jak używanie tego samego hasła do wielu serwisów. Korzystają też z naszej chęci szybkiego zarobku. - Inwestycje na stronach, które ktoś nam podesłał. Zobaczyliśmy reklamę w internecie, to z reguły będzie prosta droga do stracenia wszystkich swoich pieniędzy - ostrzega Adam Haertle.